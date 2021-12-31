法人：掌握半導體趨勢股 元月行情可期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北31日電）台股今年上半年由航運股領航，指數在7月衝高後，再由台積電等電子股接棒，封關日盤中創下18291.25點歷史新高，法人認為，元月行情可期，但後續不排除面臨投資人獲利了結，拉回後再漲。

台股30日盤中來到18291.25點，再創歷史新高，但隨後漲勢收斂，終場以18218.84點封關，小跌29.44點，成交值新台幣2631.67億元，加計盤後交易約2667.48億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電話採訪表示，台股今年封關日盤中創下18291.25點新高後，明年1月仍有可能持續攻高，但不排除投資人獲利了解，造成指數拉回整理後再漲。現階段半導體族群正熱，台股後續還是先觀察台積電法人說明會，掌握「趨勢股」。

黃國偉認為，明年1月以後，大環境的變數不管好壞，影響都會逐步趨緩，如疫情趨緩、缺晶片、缺貨櫃情況改善，經濟成長力道也放緩，換句話說，利多不夠多、利空也不夠空。因此，台股近期雖不會走空，但仍可能出現震盪整理之後再往上，明年指數上看萬九、兩萬點。

他直言，台股今年漲幅約23%至24%之間，明年要再漲10%不難，這個幅度也就足夠讓指數來到兩萬點。因今年基期較高，所以明年經濟成長、企業獲利成長都可能趨緩；不過，產業缺晶片程度緩和，疫情也可望趨緩，所以新的一年可以期待台股再向上。

不過，他直言，以目前指數位置，再漲個1500點至2000點，就差不多是兩萬點，其實指數上漲空間並不大，卻需慎防指數漲多後出現10%至15%的修正，只是整理的時點各方看法不一。

針對元月行情，黃國偉樂觀期待，主要還是看電子股表現，雖然傳產股也會輪動，但有許多利空消息，例如中國舉辦冬季奧運，為避免空污，迫使北京附近鋼鐵、塑化高污染工廠停工；海運貨櫃運價上漲，但塞港造成運量下降。不過這些因素都將隨著時間而利空出盡，只是當傳產股表現時，卻可能吸引電子股資金移轉，且因電子權值股下跌，連帶使大盤回檔。

換個角度來看，他說，即便美國聯邦準備理事會（Fed）縮減購債規模，市場資金依然充沛，若美國升息，中央銀行可能不升息，或是小幅調升個半碼、一碼，市場資金趨吉避凶，仍會重回股市。

新光投信董事長劉坤錫受訪時表示，進入1月，台股有元月行情的聯想，可望延續12月下半月漲勢，但呈現高檔碎步移動，在漲漲跌跌過程中，指數往上墊高，屬於輪動格局，電子股仍是主流。

劉坤錫建議，台股創高後邁入新的一年，投資人不要追高指數，而以選股為主，半導體族群，台積電供應鏈，設備廠甚至相關化工原料股都可考慮，在輪動過程，金融股也可留意。（編輯：趙蔚蘭）1101231