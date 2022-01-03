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台股開紅盤 法人：均線多頭排列元月行情可期

2022/1/3 08:25
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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台股去年亮麗封關，加權指數攻上萬八關卡。台股今天開紅盤，法人分析，各期均線多頭排列，加上台灣經濟基本面展望樂觀，台股多頭格局延續，元月行情可期。不過成交量能必須放大，才有利多方攻勢。

美股去年封關日收黑，道瓊工業指數終場下跌59.78點，跌幅0.16%，收在36338.3點。標準普爾500指數下挫12.55點，跌幅0.26%，收在4766.18點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌96.59點，跌幅0.61%，收在15644.97點。費城半導體指數下跌5.877點，或0.15%，收在3946.165點。

台股去年12月30日早盤高點至18291.25點，再創歷史新高，不過逢高檔獲利了結出籠，航運等傳產股偏弱勢，拖累指數翻黑。加權指數終場下跌29.44點、跌幅0.16%，收在18218.84點，終場成交量2631.67億元，全年亮麗封關，上漲3486.31點。

法人指出，景氣對策燈號連十紅，加上去年11月外銷訂單再創歷史新高，年增13.4％，已連續21個月正成長，台灣經濟基本面展望樂觀，預告企業營運利多。

法人認為，台股成功攻克萬八關卡，技術線型同步呈現多方趨勢，外資認錯回補，元月行情可期，看好後市再度向上攻堅。台股技術面偏多不變，但開紅盤須配合補量拉升，才利延續多頭攻勢。此外，指數來到歷史高檔，須提防逢高獲利調節壓力。

法人說明，可聚焦高殖利率概念股、科技權值股、電動車概念股、航運及壽險金控股等族群。（編輯：楊蘭軒）1110103

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