台積電獨撐大局 法人：台股後市關注族群輪動

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台股3日上漲51.67點，以18270.51點作收，再創歷史新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台股今天以18270.51點作收，上漲51.67點，再創歷史新高。法人指出，台積電支撐大局，且吸納中小型股大部分資金，後市關注資金是否維持健康輪動，短線區間以18000點至18400點間看待。

台股今天盤中高點攻至18379.69點，上漲超過160點，再創歷史新高點。終場漲勢收斂，以18270.51點作收，上漲51.67點，漲幅0.28%，成交金額新台幣3251.28億元。

法人分析，外資力挺台積電，上演補漲戲碼，然而全場單靠台積電支撐大局，吸納大部分中小型電子股資金。大盤指數來到歷史新高，資金是否維持健康輪動尚待觀察，短線區間以18000點至18400點間看待。

華南投顧董事長儲祥生指出，加權指數今天再創新高，實際上是「贏了面子，輸了裡子」。台積電終場上漲16元，貢獻點數逾百點，但台股下跌家數多於上漲家數，終場僅上漲51點，單靠台積電獨撐大局。櫃買指數也下挫0.91%，整體結構不佳。

他說，台股延續多頭氣勢，但投資人須留意，若持續靠少數權值股衝高，而非實質各族群間上漲，氣虛不足，恐怕難撐高檔，另外，也須避免搶進已經翻倍漲、本益比高的個股。

貨櫃三雄、航空雙雄齊挫，儲祥生認為，美國FMC（聯邦海事委員會）調查萬海貨櫃，市場消化利空消息，導致貨櫃族群表現走弱；從基本面來看，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）續創新高，淡季表現不淡，且船公司將陸續公告12月營收，市場預計將維持高檔，後市仍可期。（編輯：張均懋）1110103