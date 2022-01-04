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虛實整合搶禮盒商機 85度C導入跨店取

2022/1/4 15:52
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（中央社記者江明晏台北4日電）搶攻農曆送禮商機，旗下擁有85度C品牌的美食-KY今年首度整合虛實通路，導入85APP禮盒跨店轉贈，預估禮盒整體銷售目標為5.5萬盒，可望挹注首季業績約新台幣1800萬元。

時序進入2022年，農曆新年也緊接著報到，旗下擁有85度C品牌的美食-KY瞄準春節送禮商機，推出8款禮盒，今年首度導入85APP禮盒跨店轉贈，民眾可線上購買，親友跨店領取，整體銷售目標預估為5.5萬盒，可望挹注首季業績約新台幣1800萬元。

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85度C行銷部副總鐘靜如表示，疫情過後，民眾消費購物模式已經改變，除了門市購買，也更傾向選擇網路消費，85度C首度導入「禮盒跨店轉贈」功能，透過結合虛擬與實體通路的O2O（線上對線下）創新服務，除了滿足消費者需求，也能減少疫情期間的移動。

她進一步說明，85度C打造虛實整合的通路，目前85度C在台店數逾450家，2017年10月起開發APP打造會員經濟，APP會員數超過76.5萬人，較64萬人成長近20%。（編輯：康世人）1110104

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