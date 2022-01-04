金融業響應再生能源 玉山金控完成首筆綠電轉供

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北4日電）金融業吹起永續風，透過採購綠電、綠建築等方式為地球盡一份心力。玉山金控已於2021年完成首筆綠電轉供，續朝2030年100%使用再生能源邁進，國泰金控暨旗下全體子公司也將在2030年100%使用再生能源。

玉山金控響應淨零排放，宣示2030年100%使用再生能源，並以每年增加10%綠電逐步達成目標。

玉山金控今天發布新聞稿表示，已於2021年完成首筆綠電轉供，完成轉供的太陽能案場年發電量達425萬度，零碳示範分行嘉義分行與即將啟用的第二總部大樓為首批使用綠電的據點。

玉山銀行董事長黃男州表示，2020年初玉山便開始規劃綠電採購，分析自身用電情形並與外部能源業者討論適合玉山的案場位置及發電方式，經多次會議後，完成簽署購電協議，再通過台電、能源局、地方政府及標檢局等單位的審核流程，經過近2年的努力，終於在2021年12月完成首筆綠電轉供。

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此外，位於嘉義的太陽能案場預計於2022年第1季進行綠電轉供，屆時玉山金融大樓及8家分行將開始使用綠電，約當全玉山用電量的8%，加計已完成轉供的綠電，相當於全年用電量的18%。

國泰金控則指出，2021年6月就對外承諾國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險的總部大樓在2025年前達成100%使用再生能源，國泰金控暨旗下全體子公司也將於2030年前，在台灣的營運據點100%使用再生能源，並於2050年前達成淨零碳排。（編輯：趙蔚蘭）1110104