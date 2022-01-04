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降低外資成本 證交所鬆綁外幣擔保品交互提存限制

2022/1/4 22:29
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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣證券交易所今天宣布，為有效降低外資客戶資金成本、費用、資金在途及隔夜曝險，在證券商風險可控，且不影響外資客戶擔保維持率前提下，鬆綁外幣擔保品可以交互提存的限制。

證交所透過新聞稿說明，金融監督管理委員會已同意鬆綁外幣擔保品可以交互提存的限制，並推廣境外華僑及外國人從事借貸款項業務，以後外資客戶如果同時進行借券，及業務借貸款項時，外幣擔保品可以由證券商代為轉入借券，或款項借貸帳戶辦理擔保作業，便利外資客戶辦理相關作業。

證交所解釋，若依現行規定，外資客戶得以持有的外幣為擔保品，向證券商辦理資金融通和借券作業，但外資客戶如果申請償還借貸款項並同時要進行借券時，證券商必須先退還外幣擔保品，並存入外資客戶的銀行存款帳戶後，外資客戶才能再將剛收到的外幣，重新匯到證券商的擔保品專戶，來進行借券業務。

另外，依現行規定，外資客戶如果還券並同時要辦理資金融通時作業方式也如同上述規定，不僅會增加外資客戶的資金成本和費用，也會因時差導致增加證券商等待客戶回覆的時間。因此，鬆綁外幣擔保品可以交互提存的限制。（編輯：趙蔚蘭）1100104

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