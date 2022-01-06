美股重挫 法人：台股回歸基本面選低基期標的

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（中央社記者潘智義台北6日電）美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄釋出可能比預期更早升息的訊息，美股應聲大跌。法人認為，台股在高檔震盪過程中，台積電法說行情備受矚目，但投資人仍宜回歸基本面，選擇低基期股票。

道瓊工業指數下跌392.54點或1.07%，以36407.11點作收。標準普爾500指數下挫92.96點，收在4700.58點。科技股那斯達克指數跌522.54點或3.34%，收15100.17點。費城半導體指數下滑129.13點或3.22%，收3879.87點。

台股5日終場收在18499.96點，下跌26.39點，跌幅0.14%，成交值新台幣3379.83億元，加計盤後交易約3434.53億元，包括台積電、大立光等先前強勢大型權值股都拉回。

鴻海自結去年12月合併營收6606.84億元，創歷史同期第3高，帶動鴻海去年第4季營收達1兆8333億元，創歷史單季次高，去年全年營收5兆9375億元，則創歷史新高。

軟板大廠台郡統計2021全年營收355.69億元，創歷史新高，年增18.97%；台郡同時公告，配合客戶新產品產能建罝需求，預計加碼投資36億元擴產。

市場供需失衡，散裝船舶供不應求，慧洋-KY去年營收191.69億元，自結稅前盈餘82.81億元，每股稅前賺11.09元，創歷史新高。

法人指出，台股近期指數屢創新高，5日早盤一度最高來到18619點續創新天價，終場卻震盪收黑，大盤走勢與台積電走勢連動；近期帶動台股漲勢的台積電，5日股價來到669元波段新高後也拉回收黑，洗出不少投機買盤，因此現階段投資人宜回到基本面，可考慮股價基期較低、高殖利率的股票。

另外，觀察美股科技股走勢，晶片類股表現慘澹，費城半導體指數重挫逾3%。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4.7%；超微（AMD）與輝達（NVIDIA）跌幅都超過5.7%，陷入連3黑頹勢。（編輯：楊凱翔）1100106