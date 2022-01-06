晶圓測試量大增 京元電12月營收創新高
2022/1/6 16:54
（中央社記者鍾榮峰台北6日電）晶圓測試廠京元電自結去年12月合併營收新台幣32.71億元，創單月新高，去年第4季營收95.34億元、去年全年營收337.59億元，均創歷史新高。
京元電今天公布去年12月自結合併營收32.71億元，較去年11月31.94億元增加2.42%，比前年同期23.69億元大增38.07%，創單月新高。
去年第4季京元電自結合併營收95.34億元，較去年第3季89.97億元成長6%，衝上歷史單季新高，優於市場持平預期。
法人指出，京元電去年第4季受惠5G手機系統單晶片（SoC）和基地台用晶片測試量能，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試量能增加。
京元電累計去年全年自結合併營收337.59億元，較前年289.59億元成長16.58%，也創歷史新高。
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展望今年營運，法人表示，5G手機、網通晶片、人工智慧、高效能運算、現場可程式邏輯閘陣列（FPGA）晶片、CMOS影像感測元件（CIS）、繪圖處理器等晶片測試需求強勁，加上整合元件製造廠（IDM）擴大車用、工控晶片，擴大晶圓測試委外訂單，支撐今年上半年接單動能。
京元電去年底董事會決議，今年加計子公司資本支出新台幣117.13億元，配合營運需要產能擴充需求。（編輯：張均懋）1110106
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