聯準會放鷹嚇壞市場 央行：提前縮表影響比升息更劇

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國聯準會（Fed）會議紀錄釋出鷹派訊號，可能比預期更早升息，且很快會啟動縮表，股市聞訊重挫。央行官員分析，市場有料到聯準會擬提前升息，但沒想到會提前縮表，導致金融市場出現震盪。

央行先前便指出，聯準會預計於2022年3月左右結束購債，這將給予升息時點更多彈性；市場則預估聯準會最快2022年上半年啟動升息，升息幅度可能介於2至3碼，縮減資產負債表的時間則預計落在2023年。

不過聯準會甫公布的去年12月會議紀錄，與會官員認為，考量勞動市場、經濟與通膨情勢，須比預期更早升息，最快可能3月啟動升息；此外，會議中也開始討論縮表。

央行官員表示，美國聯準會上一波貨幣正常化的過程中，從開始升息到真正縮表隔了蠻長一段時間；這次會議記錄顯示，有可能升息不久後，就開始縮表，「大家（市場）沒有料到這件事」。

央行官員解釋，當美國聯準會啟動縮表，意味著公債到期後不再買，市場憂心少了一個大買家，債券價格將下跌，殖利率則往上攀高。這也是聯準會會議記錄釋出鷹派訊息後，10年期美債殖利率一度躍升至1.78%，創去年4月以來新高紀錄的原因。

至於聯準會啟動縮表可能影響，央行官員分析，美債殖利率走高，對資金的吸引力也增強，可能影響資金移動，經常帳赤字的國家會比較擔心資金外流的情況，台灣經常帳充沛，影響相對有限。（編輯：潘羿菁）1110106