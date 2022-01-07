代工廠廣達緯創12月營收同寫新高 首季估淡季不淡

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（中央社記者吳家豪台北7日電）筆記型電腦需求持續暢旺，代工廠廣達、緯創今天公布12月合併營收分別為新台幣1247.46億元、960.78億元，皆創單月歷史新高，看好今年第1季營運將淡季不淡。

廣達12月合併營收為1247.46億元，月增10.2%，年增13.6%，創單月新高；累計2021年全年合併營收約1.13兆元，年增3.5%。

廣達12月筆電出貨680萬台，月減20萬台；去年第4季筆電出貨1990萬台，季增14.4%，創單季新高；2021年全年筆電出貨7530萬台，年增25.9%，締造全年新猷。

廣達向中央社記者表示，第4季受惠於策略性採購零組件及部分訂單遞延，整體筆電出貨優於預期，儘管目前料況仍吃緊、物流尚有變數，去年第4季強勁動能仍有望延續到今年第1季，推估第1季營運將優於以往季節性水準。

緯創12月合併營收為新台幣960.78億元，月增11.46%，年增30.67%，創單月歷史新高；2021年全年合併營收8611.5億元，年增1.91%。

緯創12月筆電出貨270萬台，月增20萬台；去年第4季筆電出貨750萬台，創單季新高。桌上型電腦12月出貨87萬台，月增2萬台；顯示器12月出貨160萬台，月增30萬台。

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緯創指出，去年第4季市場需求暢旺，緯創在備料和庫存管理做得不錯，即使面臨缺料，12月營收仍寫下新高，不過缺料問題今年上半年沒有緩解跡象。

展望今年第1季，由於筆電基期相對較高，緯創預估第1季筆電出貨將季減，但相較去年同期有望年增個位數百分比。桌上型電腦與顯示器第1季出貨可能與去年第4季持平，但年增率有機會上看兩位數百分比。（編輯：趙蔚蘭）1110107