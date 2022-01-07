鴻海砸10億元投資私募基金 攜中信金控布局新能源車

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海今天晚間公告，子公司共計投資新台幣10億元於私募基金和順興智能移動有限合夥，中信金控先前已投資此私募基金。市場人士指出，這代表鴻海攜手中信金控，落實去年7月宣示合作成立新能源車產業基金。

鴻海今天晚間公告，子公司利億國際投資股份有限公司投資私募基金和順興智能移動有限合夥，金額新台幣9億元，此外子公司富泰國際投資有限公司也投資和順興智能移動有限合夥，金額1億元，鴻海表示目的為長期投資。

中信金控去年11月中旬公告，子公司中國信託創業投資股份有限公司和中國信託資本有限公司分別決議投資和順興智能移動有限合夥，合計不超過9億元。

中信金控與鴻海集團去年7月中旬簽署合作備忘錄，共同成立新能源車EV（Electric Vehicle EV）產業基金，募集規模目標為新台幣50至100億元，布局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的公司。市場人士指出，鴻海集團與中信金控聯袂投資和順興智能移動有限合夥，落實布局新能源車基金。

雙方去年7月指出，未來新創公司或資通訊、傳統製造業者若想進入新能源車的產業供應鏈，新成立基金將能提供產業鏈結、資金資源、與技術升級的服務。

市場人士指出，相關產業基金投資標的包括MIH電動車平台聯盟成員在內，鴻海過去參與投資基金以海外新創為主，這是第一支以支持台灣產業為主要的基金，特別是聚焦在新能源車，未來此項產業基金也將爭取國發基金支持。（編輯：趙蔚蘭）1110107