智崴海外投資據點攜手默林娛樂 推展票務營收

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（中央社記者吳家豪台北10日電）體感設備廠智崴集團海外投資的阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND飛行劇院今天宣布，將自今年3月31日起攜手全球知名主題樂園營運集團默林娛樂（Merlin Entertainments PLC），組成營運行銷聯盟，共同推展票務營收。

根據智崴提供的新聞資料，默林娛樂集團為歐洲最大的主題樂園營運商，全球年來客總數僅次於迪士尼集團。有別於迪士尼集團的大型主題樂園，默林娛樂集團經營的是中小型主題樂園、旅遊中繼站，旗下營運據點包含倫敦眼、樂高樂園、杜莎夫人蠟像館等。

默林娛樂集團在24個國家運營137個主題樂園、24家旅館和6個度假村，2019年有超過6700萬人次到訪其全球營運據點。

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阿姆斯特丹飛行劇院THIS IS HOLLAND納入默林娛樂的營運版圖後，將成為默林娛樂於歐洲營運的第一座景點式飛行劇院，分享默林娛樂行銷資源，並加入默林娛樂位於荷蘭境內5大旅遊景點的套票聯合銷售，包含阿姆斯特丹杜莎夫人蠟像館、阿姆斯特丹地牢、Sea Life水族館、樂高樂園探索館以及將開幕的佩佩豬樂園。

智崴集團表示，默林集團已是智崴飛行劇院客戶之一，旗下在全世界的樂高樂園飛行劇院都由智崴客製化設計生產；THIS IS HOLLAND飛行劇院攜手默林娛樂集團成為營運行銷聯盟，將可整合更多元的行銷與營運資源，帶來更多營收。（編輯：張均懋）1110110