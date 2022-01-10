富邦金連13年拿下金控每股獲利王寶座

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（中央社記者謝方娪台北10日電）富邦金自結2021年全年稅後淨利首度賺破千億、達新台幣1446.06億元，每股盈餘達12.49元，奪下金控冠軍，並已連13年穩坐金控每股獲利王寶座；旗下壽險、產險及證券全年稅後淨利同寫歷史新高。

富邦金控今天公布2021年12月自結稅後淨利37.72億元，全年稅後淨利1446.06億元，年增60%，每股盈餘（EPS）12.49元。富邦金12月底淨值約9500億元，普通股每股淨值72.36元。

受惠主要子公司成長動能強勁，富邦金2021年全年稅後淨利、每股盈餘同步創歷史新高，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券2021全年稅後淨利同創歷年新高。

受惠避險成本大幅好轉及持續實現投資獲利，富邦人壽12月稅後淨利12.06億元，全年稅後淨利1019.34億元，年增68%；淨值逾5990億元，淨值比高於10%、RBC（資本適足率）超過300%，資本水準維持良好。富邦人壽累計全年合併初年度保費收入達1656億元，年增3.35%，合併總保費收入達5072億元。

台北富邦銀行12月稅後淨利13.38億元，年增153%，全年稅後淨利187.78億元。存、放款餘額較去年同期分別成長16%及12%，帶動總資產年增14%；受惠基金股權商品及投資型保單銷售成長，財管商品銷量及資產管理規模（AuM）較去年同期分別成長14%及9%；J卡及momo卡帶動信用卡有效卡數及簽帳金額雙位數成長，全年簽帳金額首度突破3000億元。12月底逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率759.72%，資產品質穩健。

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富邦產險12月稅後淨損0.61億元，主因總公司大樓規劃重建，產生一次性報廢損失；全年稅後淨利68.45億元，年增21%，主要受惠於穩健承保業務表現和優異投資績效。12月單月簽單保費30.4億元，全年度簽單保費508.7億元，突破500億元大關，年成長高達12.9%，市占率達24.6%，連40年穩居市場龍頭。

富邦證券12月稅後淨利3.09億元，全年稅後淨利70.77億元，年增68%。受惠台股加權指數12月續創新高，台股全年日均值達4781億元，富邦證券現貨累計市占率達6.13%，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及金融部位等獲利較去年同期顯著成長。（編輯：張均懋）1110110