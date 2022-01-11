河南鄭州疫情加溫 鴻海富士康當地廠區生產正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）河南成為中國首個同時出現Omicron及Delta變異株本土病例的省分，本土疫情加溫，鴻海集團旗下富士康鄭州廠區10日表示，園區生產經營正常。

中國COVID-19疫情確診案例持續增加，中國媒體日前報導，河南省已成為中國大陸首個同時出現Omicron及Delta變異株本土病例的省分，本土疫情加溫，其中鄭州成為傳播中心之一。中國財經媒體10日報導，河南疫情對於富士康等供應鏈影響，也牽動著蘋果（Apple）iPhone手機的銷量走向。

中國財經媒體指出，富士康鄭州廠區已開啟第三輪全員核酸檢測，檢測點覆蓋富士康鄭州園區的10個區域，其中鄭州綜合保稅區設立24個核酸檢測點。對於富士康鄭州廠區產線運轉情況，當地廠區發言人表示，園區生產經營正常。

鄭州廠區是鴻海集團在中國重要生產基地之一，中國媒體先前報導，全球50%比重的蘋果iPhone手機由鄭州廠區生產，平均1分鐘組裝350支手機，每天產量達50萬支。鄭州當地媒體曾報導，航空港廠區製造智慧型手機產能占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近8成。

產業人士先前向中央社記者表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

根據鴻海年報資料，集團在中國河南鄭州航空港區關係企業包括鴻富錦精密電子、鴻富勝精密電子、河南富馳科技、河南裕展精密科技、富連網電子科技、准時達物流、永揚檢測服務、富聯智能工坊、鴻刃切削工具、富金機網絡科技等。

因應iPhone 13 Pro系列需求強勁，日前鄭州廠港區和八大街廠區的iPEBG事業群，罕見在淡季啟動高薪獎勵，招聘正式工。產業人士表示，iPEBG事業群主要在河南鄭州綜合保稅區設廠，主要設計生產製造iPhone精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。（編輯：郭無患）1110111