瞄準年營收40億大餅 王品搶進麻辣鍋吃到飽

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（中央社記者江明晏台北11日電）看好年營收新台幣40億元的商機，王品集團今天宣布切入麻辣鍋吃到飽市場，推出新品牌「嚮辣」，3年內展店目標上看14間，今年也預計再推出新的鍋物品牌。

王品集團新品牌「嚮辣 和牛麻辣鍋」今天正式開幕，這是王品集團第7個鍋物品牌，也是第一次結合鍋物與調酒、主打餐酒館風格的麻辣鍋品牌，「嚮辣」首家門店在台北市松江、南京路口的四平商圈，客群鎖定20歲至35歲、追求年輕客群，主打單人1000元以內。

嚮辣事業處總監許雅淑表示，台灣人愛吃鍋、尤其是麻辣火鍋，根據市調推估，中高價麻辣鍋吃到飽市場，每年可望有近40億元的商機。

許雅淑說，嚮辣單店目標月營收可達新台幣千萬元，年營收逾億元，今年將再展店，第2店預計開在台中南屯區、第3店將落腳東區或西門町；考量營業時間不受限，以及疫情干擾因素，都會以街邊店為主，3年內展店目標上看14間。

王品持續針對旗下品牌「汰舊換新」，近年不斷推出新品牌，董事長陳正輝先前就表示，看好火鍋、燒肉市場，陸續推出各類火鍋品牌。

許雅淑表示，王品集團從2018年以「青花驕」打入麻辣鍋市場，先後發展出「和牛涮」、「尬鍋」，原有的「聚 北海道鍋物」也轉型成功，決定再切入精緻頂級麻辣鍋吃到飽市場，今年新推嚮辣後，還會再針對「單點高檔火鍋」市場推出新品牌。（編輯：楊蘭軒）1110111

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