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星展銀：估美國聯準會2022年升息3次 幅度各1碼

2022/1/11 16:46
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會近日公布去年底的會議紀錄，釋出鷹派訊號，星展銀行（台灣）今天舉辦2022年第一季投資展望記者會，預測聯準會最快今年第1季就會升息，2022年將升息3次、幅度各1碼，且明年還可能升3次。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，對於聯準會升息步調的預測，從原本2次調升至3次，估2022年第1季至第3季會各升息1碼，今年升息3次、明年還是可能升3次，大致符合聯準會給出的點陣圖。

考量美國政府財政和貨幣政策的微幅緊縮對美國經濟增長構成壓力，星展集團預估美國經濟成長將自2021年的5.5%放緩至2022年的3.5%。

儘管美國聯準會政策趨緊，陳昱嘉認為，企業獲利成長，仍可望為股票市場提供支撐，因此星展集團依舊維持「股優於債」的觀點，並相對看好美國、歐洲等成熟經濟市場的股票表現。

陳昱嘉進一步指出，過去兩年資金環境寬鬆，大家只擔心疫情擴散，接下來一年，市場則開始擔憂利率上揚、通膨、經濟成長放緩；其實科技類股仍有機會呈現穩定成長，可做為投資人選股的框架。

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對於去年竄出的「元宇宙」概念股，星展銀認為，元宇宙是融合現實生活與數位化生活的方式，因此大型科技公司、遊戲平台和半導體公司，都是這個轉變的受惠者。

「元宇宙不只是中長期，而是更長期的大趨勢」，陳昱嘉直言，未來5到10年，元宇宙的概念都還是會持續聽到、用到，投資者可以掌握此長期趨勢；另外，考量疫情及人口結構變化，醫療保健類股也是被看好的族群。（編輯：林淑媛）1110111

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