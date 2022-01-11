日本延長邊境管制 原能會：核廢水觀察團延期出發

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（中央社記者曾智怡台北11日電）針對福島含氚廢水排放議題，台灣原規劃自組專家觀察團出訪日本，但受Omicron變異株擴散影響，日本政府宣布延長邊境管制政策至2月底，原能會表示，台灣觀察團赴日行程也將被迫延後。

日本政府去年11月底為預防Omicron變異株擴大感染，開始實施全面停止外國人士入境申請的邊境管制政策。

原能會晚間透過新聞稿表示，由於目前國際Omicron變異株疫情依然嚴峻，日本政府今天宣布延長邊境管制政策至2月底為止；受到這項政策影響，國際原子能總署（IAEA）原訂去年12月赴日進行福島含氚廢水排放技術審查，以及台灣因無法加入IAEA調查團而自組的專家觀察團整體赴日行程，均因此被迫延後。

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不過，原能會強調，儘管無法與日方就含氚廢水相關議題進行實體交流，仍積極透過各管道與日方聯繫，以視訊等方式持續雙方互動、掌握資訊，同時審酌疫情狀況、配合外交單位，向日方研商適當的赴日時程。

日本東京電力公司（Tepco）日前向日本原子力規制委員會申請建造海底隧道，排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放。（編輯：林淑媛）1110111