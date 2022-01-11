實體分行吸引力下滑 金融機構申設分行家數連4降

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（中央社記者謝方娪台北11日電）近年數位轉型成趨勢，國銀已不再積極申設實體分行。金管會統計，自2018年開始，金管會核准銀行及信合社申設分支機構家數已連4年下降，國銀分行總家數相比2014年極盛期，7年來減少57家。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會公布2021年下半年金融機構申設分支機構核准名單，分別為核准陽信商業銀行增設3處分行，位於台北市、新竹市、台中市；淡水第一信合社增設2處分社，分別在台北市及新北市。

金管會統計，截至2021年10月底，本國銀行分行家數為3403處，每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17.5處。

觀察金管會近10年核准金融機構申設、開業、裁撤概況，童政彰說，本國銀行分行總家數於2014年達到高峰3460家，後續有銀行提出裁撤申請多於申設家數，因此分行總家數大致呈現下滑走勢，自2018年開始，國銀總分行家數約維持在3403家上下。

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金融機構申設分支機構最踴躍落在2014年，當年金管會核准申設29家、開業38家，都是近年最高，裁撤分支機構家數最高則出現在2015年，當年度裁撤44家。2021年金管會核准金融機構申設6家分支機構，當年度國銀開業4家、裁撤4家，分行總家數持平於3403家。

據金管會統計至2021年第3季，銀行分支機構家數第一名為合庫銀，分支機構家數達269家，也是唯一分支機構家數破200家的銀行；其次依序為一銀、華南銀、彰銀、國泰世華銀。（編輯：潘羿菁）1110111