優群受惠新規格及新應用 今年營收動能優於去年

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）連接器廠優群去年營收再創新高，2022年在高速傳輸帶動DDR5新規格需求大增、微型沖壓件等產品應用擴及半導體封裝製程等新動能帶動下，營運可望續創新高，內部看好營收動能不低於去年。

優群2021年合併營收新台幣30.16億元，年成長16.09%，創下歷年新高。總經理劉興義表示，今年整體來看還不錯，成長動能包括Type C、DDR世代轉換及微型沖壓件新應用，預期今年營收動能將維持雙位數，至少不低於去年的16%；另外，因應原物料成本高漲，部分產品價格自今年1月起調漲，希望能維持毛利率水準。

劉興義表示，LongDimm是少數獲認證的SMT製程連接器產品，在DDR5高速傳輸需求下，將大舉取代前世代的DIP製程，預估今年LongDimm可望成長250%，占營收比重可望從去年4%大幅攀升至15%左右；微型沖壓件營收貢獻可望從8%翻倍至16%，Type C預估年增50%，今年整體營收動能應可超越去年水準。

劉興義表示，今年市場導入DDR5新規格需求強勁，第1季訂單看來依舊很強，預計新產品導入效益在下半年更明顯。

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在微型沖壓件方面，優群現有應用於美系手機大廠濾波功能的Metal bar、Metal Fence，以及應用在半導體封裝製程的Micro pin header，還有新的應用產品正在測試中，預計下半年有機會量產出貨。

優群2021年營運倒吃甘蔗，第4季在客戶拉貨轉趨積極下表現優於預期，推動全年營收達30.16億元，年成長16.09%，創下歷年新高；儘管毛利率受制於原物料高漲衝擊下滑，在營運規模經濟及自動化產線效益顯現挹注下，獲利表現仍具支撐。（編輯：張良知）1110112