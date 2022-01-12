更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人
運動

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

萬海擴大經營規模 斥資逾66億承租高雄港貨櫃中心

2022/1/12 17:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）萬海宣布加碼投資高雄港，承租第五貨櫃中心79至81號碼頭，台灣港務公司預計明年7月交付。萬海指出，藉此擴大經營規模，將為高雄港帶來貨量成長。

萬海今天發布新聞稿指出，與台灣港務公司舉辦簽約儀式，正式簽訂高雄港第五貨櫃中心第79、80、81號碼頭租賃契約，金額約新台幣66.13億元。

港務公司預定明年7月交付79至81號碼頭，萬海屆時將整建更新，引進新型、自動化作業機具與設備，提供高效率、智慧的港埠裝卸服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

萬海指出，目前承租第二貨櫃中心63、64號碼頭，近10年作業量維持在100萬TEU（20呎貨櫃）水準；這次承租的第五貨櫃中心，後線土地面積約40公頃，岸線總長約870公尺，可以同時停靠3條船，估年作業量可達180萬TEU。

萬海近年積極造船，除了近洋線，也增闢美西、美東與南美航線。萬海表示，擴大在高雄港碼頭經營規模，旗下航線綿密，將於高雄港匯集再轉運，將為高雄港帶來貨量成長。（編輯：張均懋）1110112

延伸閱讀
萬海：若疫情不緩解 塞港問題使運費難調降萬海半年賺贏過去10年總和 前6月EPS 15.19元萬海：閒置運力處歷史低檔 下半年展望審慎樂觀
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族