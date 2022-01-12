萬海擴大經營規模 斥資逾66億承租高雄港貨櫃中心

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（中央社記者蔡芃敏台北12日電）萬海宣布加碼投資高雄港，承租第五貨櫃中心79至81號碼頭，台灣港務公司預計明年7月交付。萬海指出，藉此擴大經營規模，將為高雄港帶來貨量成長。

萬海今天發布新聞稿指出，與台灣港務公司舉辦簽約儀式，正式簽訂高雄港第五貨櫃中心第79、80、81號碼頭租賃契約，金額約新台幣66.13億元。

港務公司預定明年7月交付79至81號碼頭，萬海屆時將整建更新，引進新型、自動化作業機具與設備，提供高效率、智慧的港埠裝卸服務。

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萬海指出，目前承租第二貨櫃中心63、64號碼頭，近10年作業量維持在100萬TEU（20呎貨櫃）水準；這次承租的第五貨櫃中心，後線土地面積約40公頃，岸線總長約870公尺，可以同時停靠3條船，估年作業量可達180萬TEU。

萬海近年積極造船，除了近洋線，也增闢美西、美東與南美航線。萬海表示，擴大在高雄港碼頭經營規模，旗下航線綿密，將於高雄港匯集再轉運，將為高雄港帶來貨量成長。（編輯：張均懋）1110112