SCFI終止連9揚 業者預期海運市場淡季不淡

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連續9週走揚，本週指數轉跌，週跌15.24點，至5094.36點。貨攬業者認為，目前美國港口塞港難解，且美西碼頭勞資合約待協商，預期海運市場表現淡季不淡。

觀察目前海運市況，美國洛杉磯、長灘港等主要港口持續壅塞。外媒報導，Omicron變異株確診病例暴增，導致美西港口工人無法到班，連鎖效應恐致塞港潮難解；此外，中國寧波、深圳等港口疫情再起，防疫措施升級，是否導致供給惡化也待觀察。

貨攬業者認為，歐美商品庫存水位仍處歷史低點，市場運輸需求仍然熱絡。目前美國港口塞港難解，勞力缺乏導致內陸交通阻塞，且上半年還有美西碼頭勞資合約協商，市場預期恐釀罷工潮，預期海運市場表現淡季不淡。

業者指出，根據上海航運交易所資訊，遠東到美西航線每40呎貨櫃（FEU）運價持平，為7994美元。遠東到美東每FEU為1萬1729美元，週跌104美元。

法人分析，本週運價回檔純粹受到季節性因素影響。根據過往經驗，運價高點會出現在除夕前2至3週，接著因農曆春節，亞洲地區工廠停工，運價進入整理，隨著3月步入旺季，運價將反轉向上。（編輯：張均懋）1110114