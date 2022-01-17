工會爭取未成 台塑王文淵拍板不額外發放紅包

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（中央社記者蔡芃敏台北17日電）台塑集團總裁王文淵、四大公司高層與工會代表今天上午會面，工會轉述，王文淵決議依公式發7個月年終獎金，不額外發放紅包；碳稅、全球政經情勢、疫情仍是今年變數，推估今年整體獲利可能不如去年，看法相對保守。

台塑四寶去年大賺超過新台幣2400億元，四大公司去年平均每股稅前盈餘為9.25元，根據公式計算，年終獎金為7個月本薪。台塑工會代表今天上午與台塑集團總裁王文淵、四大公司高層會面，除了7個月年終外，工會盼再爭取紅包2.2萬元。

南亞公司仁武廠工會理事長吳祈忠轉述，王文淵認為公司年終獎金有其公式，應該遵循既有規範，決定不加碼發放紅包，希望工會體諒。

台塑四寶去年獲利表現亮眼，其中，台塑、南亞獲利均寫下新猷，賺逾一個股本。王文淵認為，台塑集團去年表現相當亮眼，除了受惠疫情趨緩、景氣回溫，也因運輸供應鏈瓶頸難解，市場供需失衡，推升商品價格。

展望後市表現，吳祈忠轉述，王文淵認為，碳費、碳稅、政經情勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將成今年變數，推估四大公司營運表現不一，整體獲利可能不如去年，看法相對保守。

此外，四大公司高層也說，今年將持續落實循環經濟、節能減排，並將加速推動智能化與導入AI（人工智慧）。（編輯：張良知）1110117