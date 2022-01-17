投資型保單未來不得投資高收債 金管會擬出手規範

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會公布今年施政重點，初步規劃第2季將修法限制投資型保單連結基金、類全委帳戶投資的債券信評要在BBB+以上，即不得投資高收債，業者認為，新制對類全委保單買氣將有劇烈影響。

金管會公布2022年施政重點，今年第2季將修正投資型保單連結投資標的規定，規範範圍包含類全委帳戶在內，預計將比照先前對目標到期債券型基金的限制，進一步規範投資型保單連結的基金、類全委帳戶投資的債券信評要在BBB+以上，即不得投資非投資等級債券。

其次，金管會也將投資型保單連結反向ETF納入檢討範圍，預計可能對投資比重作出限制。

考量購買投資型保單的保戶多半非專業投資人，金管會2020年曾對投資型保單連結目標到期債券型基金作出限制，規定所連結的債券評等須在BBB+以上，且其占基金淨資產價值不得超過4成。

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受惠資本市場熱絡，2021年投資型保單新契約保費收入（含負債項下收入）高達新台幣5774億元，創史上新高，不過2022年美國聯準會即將升息，市場預期資本市場波動較為劇烈，壽險業者對今年投資型保單銷量預估轉趨保守，加上金管會新制若上路，投資型保單買氣恐大幅下滑。

壽險業者說，去年市場上投資型保單以類全委買氣最熱，客戶購買類全委保單，看中的多半是配息率相對高，其中多少都有投資高收債，金管會若限制投資型保單連結標的不得投資高收債，應是不希望客戶盲目追求高配息率，不過業者也直言，新制預期對市場買氣影響將會很大。（編輯：張均懋）1110117