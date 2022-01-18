應廣散熱晶片搶進充電樁市場 產能增2成營運看俏

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（中央社記者張建中新竹18日電）微控制器廠應廣散熱晶片成功搶進中國大陸充電樁市場，今年在掌握的晶圓產能大增2成驅動下，營運可望持續高度成長。

應廣直流無刷馬達驅動晶片在伺服器市場有不錯成績，相關的散熱晶片也成功搶進中國大陸電動車充電樁市場，將是今年營運成長主要動力。

應廣去年直流無刷馬達驅動晶片相關產品比重約25%，法人預期，今年不排除挑戰30%，將有利毛利率表現。

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因應客戶強勁需求，晶圓代工市場持續供不應求，應廣積極爭搶產能，今年掌握的晶圓代工產能較去年增加2成，將有助驅動營運持續高度成長，法人預期，應廣今年整體營收可望成長3成水準。

應廣去年受惠微控制器產品銷售價量齊揚，營運表現亮麗，全年營收達新台幣9.66億元，改寫歷史新高紀錄，年增41.66%；前3季稅後淨利2.15億元，每股純益8.77元，已大幅超越前一年度的5.41元水準。（編輯：楊蘭軒）1110118