長科估首季獲利佳 毛利率營收逐季增

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）導線架廠長科董事長黃嘉能今天表示，第1季獲利不會比去年第4季差，部分產品將再漲價，今年毛利率和營收可逐季成長。

黃嘉能預估，今年上半年業績可年增超過3成，下半年續在高雄擴充產線，今年業績可望成長兩位數百分點。法人預估長科今年業績成長幅度約15%至20%。

長科今天下午受邀參加券商舉辦線上法人說明會，展望今年第1季營運表現，長科預估合併營收落在新台幣33.8億元至35.7億元區間，中間值較去年第4季季減5%至6%，但可較去年同期成長超過3成。

若基於新台幣兌美元平均匯率27.7元假設，長科預期，第1季毛利率30.5%至32.5%區間，季減1.5個百分點至3.5個百分點，第1季營業利益率約22%至24%區間，季減1.1個百分點至3.1個百分點。

黃嘉能指出，第1季毛利率下滑季減，主要是工作天數減少、其次是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響中國大陸廠區進料，此外還有原物料價格上揚等變數，不過第1季獲利不會比去年第4季差。

黃嘉能表示，主要是客戶對於封裝材料採取加價採購的策略，但封測材料仍短缺，而今年晶圓廠多出來的產出量並不多，後段封裝廠持續擴充產能，因此封裝廠產能利用率可能因此受影響略微下滑。

展望今年營運，黃嘉能預估長科今年業績仍可較去年成長兩位數百分點，毛利率和營收可逐季往上成長，由於去年上半年基期低，預估今年上半年業績可望較去年同期年增超過3成，下半年在高雄會增加一條蝕刻產線，並增加10台沖壓機和5台電鍍機，預估下半年新產能到位即可滿載，2023年新廠可望啟用。法人預估長科今年業績成長幅度約15%至20%。

展望今年資本支出，黃嘉能表示，去年長科資本支出約15億元至16億元，預估今年資本支出將增加至22億元，目前沒有籌資計畫，未來不排除增加股票流動性的措施。

黃嘉能指出，導線架產品的銅材料取得困難，加上物流受疫情影響和國際海運塞港，儘管目前長科產能已增加10%至20%，但蝕刻產品出貨仍較產能缺口約25%。

法人問及是否再調漲導線架價格，黃嘉能表示，第1季只有長科可生產的產品才會調漲價格。從應用來看，長科預期，今年車用產品成長幅度將是排名第1。

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長科去年第4季合併營收36.72億元，季增10%，較前年同期成長37%，創單季新高，去年第4季合併毛利率約34%，季增5.7個百分點，創單季新高，去年第4季營益率20.9%，季增0.33個百分點，創單季次高，去年第4季稅後淨利5.94億元，大賺1.6個股本，季增4%，創單季新高，去年第4季每股基本純益1.66元。

累計去年全年長科合併營收127.92億元，年增32.2%，創歷年新高，去年稅後淨利17.14億元，賺近4.8個股本，創歷年新高，去年每股稅後純益4.82元。去年車用在長科絕對營收，較前年大增111%，車用占比約32%。（編輯：趙蔚蘭）1100118