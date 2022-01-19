更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒
國際

特派專欄／驚覺森林變好安靜 印尼捕鳥人成攝影保育先鋒

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看
國際

喬科維奇不打疫苗澳網衛冕夢碎 各國未接種者限制措施一次看

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架
國際

中國獵狐行動抓捕外逃人士 手段凶狠以家人威脅綁架

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300

市場憂升息美股重挫 台股嚴陣以待

2022/1/19 08:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）高盛集團財報疲弱，拖累美國金融類股，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將加速升息，道瓊工業指數重挫543.34點、那斯達克指數大跌386.85點，台股今天開盤恐面臨賣壓。

由於高盛集團（Goldman Sachs）財報疲弱，季獲利不如預期，拖累金融類股；加上市場預期美國Fed將加速升息，遏止通膨飆高，美債殖利率攀升，科技股湧現賣壓，華爾街股市主要指數收盤皆重挫。

道瓊工業指數重挫543.34點或1.51%，以35368.47點作收。標準普爾500指數大跌85.74點或1.84%，收4577.11點。科技股那斯達克指數重摔386.85點或2.60%，收14506.90點。

台股18日跌146.8點，收在18378.64點，成交值新台幣2618.62億元。

三大法人自營商賣超35.46億元，投信買超10.75億元，外資及陸資賣超68.64億元，合計賣超93.35億元。外資賣超台積電近1.4萬張，排名賣超個股第1，終結連5個交易日買超。

法人指出，美股重挫，加上農曆年前長假效應恐面臨賣壓，影響多方上攻力道；不過，台灣經濟動能熱度不減，將為台股提供厚實支撐。（編輯：楊蘭軒）1110119

延伸閱讀
疫情埋變數 法人：台股觀望氣氛濃法人：台股偏多格局未變 整理後仍可攻高重量級法說會來了 法人：台股短線高檔震盪
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀