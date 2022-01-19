市場憂升息美股重挫 台股嚴陣以待

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（中央社記者江明晏台北19日電）高盛集團財報疲弱，拖累美國金融類股，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將加速升息，道瓊工業指數重挫543.34點、那斯達克指數大跌386.85點，台股今天開盤恐面臨賣壓。

由於高盛集團（Goldman Sachs）財報疲弱，季獲利不如預期，拖累金融類股；加上市場預期美國Fed將加速升息，遏止通膨飆高，美債殖利率攀升，科技股湧現賣壓，華爾街股市主要指數收盤皆重挫。

道瓊工業指數重挫543.34點或1.51%，以35368.47點作收。標準普爾500指數大跌85.74點或1.84%，收4577.11點。科技股那斯達克指數重摔386.85點或2.60%，收14506.90點。

台股18日跌146.8點，收在18378.64點，成交值新台幣2618.62億元。

三大法人自營商賣超35.46億元，投信買超10.75億元，外資及陸資賣超68.64億元，合計賣超93.35億元。外資賣超台積電近1.4萬張，排名賣超個股第1，終結連5個交易日買超。

法人指出，美股重挫，加上農曆年前長假效應恐面臨賣壓，影響多方上攻力道；不過，台灣經濟動能熱度不減，將為台股提供厚實支撐。（編輯：楊蘭軒）1110119