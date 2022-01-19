台電版奧運千人較高下 董座重申有信心穩定供電

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）第54屆「台電版奧運」技能競賽今天在高雄訓練中心舉辦，上千員工在33個競賽中比拚專業技術。外界關注今年供電問題，台電董事長楊偉甫重申，有信心保持穩定。

台電為持續精進電力核心技能，今天上午在高雄訓練中心舉辦被譽為「台電版奧運」第54屆技能競賽，今年共有72個單位，1150名員工參賽，年齡從19歲到65歲，在33個競賽項目中一較高下。

楊偉甫也實際體驗礙子綁紮操作，並擔任校閱官，也示範運用AI人工智慧及自動化遠端監控，透過巡檢機器人智慧巡檢。

外界關心今年供電，楊偉甫會中接受媒體聯訪表示，昨天在台北的記者會已經說明，今年有信心供電保持穩定。

台電公司新聞稿指出，33個競賽項目中，有許多屬於分秒必爭的類型，包含「配電饋線自動化」等項目，參賽人員必須在90分鐘內完成饋線設備異狀查修、光纖熔接及測試上線。台電為提升配電系統整體線路設備強韌，減少停電修復時間，自民國84年起逐步推動配電饋線自動化系統，遇突發事故可由電腦快速判定故障點，遙控開關隔離，快速復電以縮減停電範圍。

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「配電地下電纜」則是模擬平時辦理地下電纜接頭施作，以供連接開關及變壓器等供電設備。參與競賽的68名選手，須快速且正確在105分鐘內將電纜剝除後安裝接頭，確保與設備緊密接合。

台電表示，為推動智慧巡檢及數位轉型，今年技能競賽也設計「變電所巡檢機器人」示範亮點。去年開發的超Q巡檢機器人台電版「瓩力」，也在現場模擬遠端操控瓩力巡檢，並在發現變電所設備接點溫度異常後，將巡檢蒐集資訊回傳，讓台電人員即時掌握現場情況排除異常。（編輯：郭諭儒）1110119

台電為持續精進電力核心技能，19日上午在高雄訓練中心舉辦第54屆技能競賽，今年共有72個單位、1150名員工參賽。圖為參賽員工在輸配電訓練場進行「配電外線類」（團體組）競賽。中央社記者董俊志攝 111年1月19日

為持續精進電力核心技能，台電19日上午在高雄訓練中心舉辦被譽為「台電版奧運」的第54屆技能競賽，今年共有72個單位、1150名員工參賽，在33個競賽項目中一較高下。中央社記者董俊志攝 111年1月19日