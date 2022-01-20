疫情干擾跨國移動 去年僑外投資件數金額雙降

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）經濟部今天表示，疫情持續在全球蔓延，去年核准僑外資件數為2711件、年減20.68%；金額為74億7627萬美元、年減18.24%，雙雙呈現下降趨勢，預期疫情趨緩，逐步恢復跨境移動後，可再吸引僑外資回流。

經濟部投資審議委員會今天公布110年僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資4類核准案件與金額的相關統計。

統計顯示，去年僑外投資件數為2711件、年減20.68%；投資金額為74億7627萬3000美元（約新台幣2242億8819萬元），年減18.24%，兩者皆是雙位數衰退。

從產業別來看，僑外投資金額最多前五大業別為金融及保險業、批發及零售業、不動產業、資訊及通訊傳播業、電子零組件製造業，其中，不動產業年增38.03%、資訊及通訊傳播業年增72.08%，其他產業較去年同期是年減。

投審會說明，COVID-19疫情持續在全球蔓延，且變種病毒Omicron來勢洶洶，導致疫情升溫，深深影響跨國投資活動，導致僑外來台投資件數、金額雙雙下滑，不過，台灣投資環境對外資仍深具吸引力，預期隨著全球疫情趨緩、逐步恢復跨境移動後，可望吸引僑外資回流。

根據投審會統計，去年核准新設公司1694件，投資金額約13億3222萬3093美元（約新台幣399億6669萬2790元）。

新南向國家來台投資件數與金額雙雙成長，去年共核准529件、年增2.72%，金額為10億58萬8000美元（約新台幣300億1764萬元）、年增162.32%，主要投資來源地是新加坡、泰國及澳大利亞。

投審會分析，投資金額增幅較大主要是因今年前11月核准泰商泰金寶以新台幣85億500萬元增資泰金寶電通公司、新加坡商EMPYRION ED PTE. LTD以新台幣29億9900萬元增資佇慧數據等大型投資案緣故。

不過，陸資來台投資件數、金額持續呈下降，去年共核准49件、年減45.56%，投資金額約1億1624萬美3000美元（約新台幣34億8729萬元），較去年同期減少7.97%。

投審會分析有3大原因，第一、美中關係及兩岸情勢變動；第二、國際經貿情治變化；第三、修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正。

資料顯示，自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資投資件數為1510件、金額為25億2752萬5000美元（約新台幣758億2575萬元）。

對外投資方面，投審會去年共核准404件，較去年同期減少21.71%，投資金額約125億9913萬2000美元（約新台幣3779億7396萬元），年增6.73%。

投審會表示，去年核准環球晶以25億美元（約新台幣750億元）間接投資世創電子、台積電以21億2340萬美元（約新台幣637億200萬元）赴日設廠等大型投資案，也顯現台商因應美中貿易戰及嚴峻疫情，啟動全球半導體供應鏈布局情形。

從產業別來看，對外投資金額最多的前五大業別為金融及保險業、電子零組件製造業、批發及零售業、電腦電子產品及光學製品製造業、運輸及倉儲業，除了電子零組件製造業年減15.33%，其餘產業都為正成長，又以批發及零售業增幅最多，高達195.11%。

至於赴新南向國家投資部分，去年共核准121件，較上年同期減少30.86%，投資金額約58億2835萬1000美元（約新台幣1748億5053萬元），較上年同期增加105.97%，投資主要集中在新加坡、越南、泰國。

投審會指出，投資金額增幅較大，主要是因核准聯發科技以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD、國泰人壽保險公司以4億美元增資越南國泰人壽等大型投資案的緣故。

對中國大陸投資方面呈現年減，去年核准件數為423件，較去年同期減少10.95%，投資金額約58億6317萬3000美元（約新台幣1758億9519萬元），較上年同期減少0.73%。

投審會說明，投資金額減少幅度較大，顯示在中國大陸營商環境不若以往、美中貿易衝突、科技戰造成台商生產線外移等影響下，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。（編輯：楊凱翔）1110120