申入CPTPP配套修法 加強打擊盜版等侵權行為

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）為與CPTPP接軌，行政院今天通過著作權法及商標法部分條文修正草案；其中，著作權法將侵權重大的非法數位盜版等行為改為公訴罪，商標法則增訂仿冒商標或團體商標的刑罰，加強打擊非法盜版、保護著作權人。

台灣去年9月以「台澎金馬個別關稅領域」名稱正式申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並加速修法程序，以符合CPTPP規範，政院今天通過著作權法及商標法部分條文修正草案。

經濟部智慧財產局發布新聞稿表示，著作權法有2大修正重點，第一，將侵權情節重大的非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論，即公訴罪。

智財局指出，侵權情節重大有3要件，分別為「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」，及「造成權利人新台幣100萬元以上損害」。

第二，智財局說，盜版光碟已式微，不是主要侵權來源，所以刪除現行法規中重製、散布盜版光碟公訴罪的加重刑則規定，回歸適用一般重製、散布罪的刑責規定。

商標法則有3大修正重點，第一，刪除現行商標法當中，仿冒標籤民事責任要求行為人必須「明知」才會構成侵害的主觀要件，回歸一般民事損害賠償責任以「故意」或「過失」為歸責條件。

第二，增訂仿冒商標或團體商標等行為的刑罰規定，進口仿冒商標標籤、包裝等準備及輔助侵權行為將有刑責，藉此提升商標權人商品銷售與獲利，強化商標保護。

第三，將仿冒證明標章標籤、販賣或意圖販賣他人所為侵權商品等涉及刑責行為，把「明知」的主觀要件刪除，回歸以「故意」為刑事處罰要件，包含可預見會造成侵害間接故意的行為。

智慧局表示，行政院通過修正草案後，將送立法院審議，只要立法程序完成，就會更有效嚇阻著作、商標侵權，落實權利人及消費者利益保護，並有助台灣加入國際參與及提升區域經貿競爭力。（編輯：康世人）1110120