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集邦：1月電視面板報價跌勢收斂 筆電面板走跌

2022/1/20 20:18
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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天公布1月下旬面板報價，與12月下旬報價相較，電視面板除65吋跌5.1%較多，43吋跌幅1.3%，跌幅明顯縮小。

集邦科技日前在研討會表示，去年上半年電視面板價格狂飆，但下半年走跌過程，甚至部分尺寸單月大跌約2成，今年1月跌勢已緩，報價接下來可逐步緩和。

集邦調查，1月下旬電視面板65吋每片均價185美元，較12月下旬下跌10美元，跌幅5.1%；1月下旬55吋每片均價112美元，跌5美元，跌幅4.3%；43吋74美元，下跌1美元，跌幅1.3%；32吋40美元，下跌1美元，跌幅2.4%。

集邦認為，受惠疫情帶動在家上班、上課需求的液晶顯示器、筆電面板出現明顯跌勢後，不排除未來進一步下跌的可能。

液晶顯示器（Monitor）面板方面，27吋面板1月下旬報價較12月下旬跌2.2%、23.8吋跌1.8%、21.5吋跌4.3%。

另外，1月下旬筆電面板報價，包括15.6吋等4個尺寸，下跌約1.9%至5.9%不等。（編輯：張均懋）1110120

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