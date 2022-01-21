九齊去年營收成長稱冠業界 可望躍居MCU每股獲利王

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（中央社記者張建中新竹21日電）九齊去年8位元微控制器（MCU）熱賣，已成主力產品，帶動全年整體營收攀高至新台幣22.67億元，年增95.42%，增幅高居業界之冠，可望躍居MCU廠每股獲利王。

受惠MCU市場缺貨，九齊去年包括8位元及32位元MCU銷售高度成長；其中，32位元營收比重已超越語音IC，成為九齊主力產品。

九齊去年總營收達22.67億元，年增95.42%，增幅高於同業盛群的26.95%及凌通的23.49%。市場關注，當MCU廠業績較前一季普遍滑落之際，九齊去年第4季營收攀高至6.65億元，較第3季再增加8.6%，續創單季歷史新高，表現搶眼。

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九齊去年獲利也有突出表現，第3季單季賺進超過半個股本，前3季每股純益高達11.65元。法人預期，九齊去年度每股純益應可超越盛群等同業，躍居MCU廠每股獲利王。

因應未來營運與業務拓展需求，九齊積極爭取晶圓代工產能，除與新唐簽署民國111年1月1日至114年12月31日長達4年的晶圓產能採購合約，也與合肥晶合簽署113年1月1日至115年12月31日產能預約合約，確保產能供應無虞。（編輯：楊蘭軒）1110121