鴻海23日線上嘉年華 百萬員工拚電動車和現金大獎

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海23日下午將舉行線上嘉年華，主視覺涵蓋元宇宙和電動車風格，預估將有全球集團百萬名員工共襄盛舉，抽獎品項包括多款電動車和多項現金大獎。

鴻海嘉年華活動預計23日下午登場，因應COIVD-19疫情變化，此次嘉年華活動仍採線上方式舉行，這是鴻海集團繼去年以來、嘉年華活動第2度採用線上方式舉辦，預計全球有超過20個國家和地區、共計百萬員工一起上線同樂。全球廠區員工也將透過自拍影片參與。

鴻海線上嘉年華活動預計23日下午2時開場，首先鴻海集團全球形象主題曲「鴻海之歌」將首度發表，之後鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉將連袂致詞，預計當日下午2時30分進行表演與抽獎活動，獎項包括多輛電動車和多項現金大獎。

鴻海今天指出，此次嘉年華活動主視覺包含元宇宙和電動車風格，象徵鴻海在未來產業的兩大next big things布局。

劉揚偉日前表示，鴻海布局元宇宙和電動車一樣，朝平台化方向布局，鴻海在元宇宙領域不會缺席；他也預期，台灣產業在電動車三電系統包括電池、電池、電機、電控等的自製率，可達到9成。

鴻海集團今年持續布局電動車、數位健康、機器人三大未來產業，並布局人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術。

鴻海在官網訊息指出，三大未來產業現有市場規模龐大，每個產業規模3兆美元以上；此外年複合成長率（CAGR）夠高，平均大於20%以上；未來成長契機也與鴻海本身產業經驗以及優勢高度結合。三大核心技術可做為集團發展三大產業的核心競爭力。（編輯：黃國倫）1110122