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收購世創剩德國一關 環球晶中美晶股價齊揚

2022/1/24 12:53
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（中央社記者張建中新竹24日電）環球晶收購德商世創一案通過中國反壟斷主管機關審查，僅剩德國投審會一關，激勵環球晶今天股價表現強勁，一度達新台幣797元，大漲4.31%，母公司中美晶同步大漲4.62%。

半導體矽晶圓廠環球晶收購世創（Siltronic）一案原訂2021年底完成，因遲未獲得中國大陸反壟斷主管機關國家市場監督管理總局及德國投審會審查通過，使進度延宕。

環球晶21日宣布，收購世創一案通過中國國家市場監督管理總局審查，僅剩德國投審會一關，環球晶強調將持續積極配合，以完成併購審查程序事宜，力求2022年初完成交易。

法人估計，環球晶收購世創後，市占率可望竄升至26.7%，將躍居全球第2大矽晶圓廠，未來不排除有機會挑戰信越（ShinEtsu）的龍頭地位。

在收購世創一案獲得進展激勵下，環球晶今天股價表現強勁，盤中一度達797元，大漲33元，漲幅達4.31%。中美晶股價也同步走揚，一度達215元，上漲9.5元，漲幅4.62%。（編輯：楊蘭軒）1110124

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