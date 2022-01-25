歐洲商會：儘管疫情嚴峻 對台灣總投資逾530億歐元

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（中央社記者曾智怡台北25日電）台歐關係日益緊密，歐洲商會今天表示，在COVID-19疫情仍然嚴峻之時，歐洲企業持續增加對台灣的集體投資，總額超過530億歐元；理事長張瀚書說，「這樣的結果是對台灣優勢的證明」。

歐洲在台商務協會今天發布新聞稿表示，昨晚舉辦菁英晚宴，主題是「歐洲商會賀歲迎虎年」，是歐洲商會首次舉辦此類型的活動，搭配優人神鼓的演出，並由歐洲商會理事長張瀚書和歐洲經貿辦事處長高哲夫代表致詞。

張瀚書致詞指出，儘管全球市場因COVID-19受到嚴重打擊，卻於另一面顯示出是讓台灣大顯身手的時機，台歐商業市場夥伴建立起更緊密的聯繫；在疫情仍然嚴峻之時，歐洲企業仍繼續在台投資，也增加對台灣的集體投資，總額超過530億歐元，「這樣的結果就是對台灣優勢的證明」。

張瀚書強調，開放的社會和與世界經濟的融合是台灣市場成功的訣竅，希望政府在這個不穩定的時期更能堅持這一點。

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歐洲商會表示，儘管因疫情使歐洲商會停辦實體活動5個月，仍繼續與政府定期開會並舉辦大型活動；礙於疫情而被迫取消的敲門任務代表團，歐洲商會與來自歐盟聯盟委員會的官員合作，舉辦一系列線上會談，作為每年現場出席前進布魯塞爾敲門任務代表團的替代方案。

針對台灣未來產業人才培養，張瀚書表示，今年歐洲商會與國立台灣大學和台灣歐洲聯盟中心合作，提供學生進行歐洲創業教育；台大推出「歐洲企業家精神和歐亞關係」選修課程，將由歐洲公司的國家經理級人物進行系列講座，歐洲商會成員公司也會為學生提供實習機會。（編輯：潘羿菁）1110125