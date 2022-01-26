3檔興櫃新兵 趕在台股牛年封關前報到

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）趕在台股農曆年封關前，興櫃及興櫃戰略新板共增加3檔生力軍，包括25日登錄興櫃戰略新板的大江基因及今天登錄興櫃一般板的振大環球及進典。

上櫃本週雖沒有新兵報到，但已獲櫃買中心同意，準備在年後掛牌的家數已有10家，分別為廣閎科、晶呈科技、千附精密、力士、明係、信實、綠界科技、寶德、寶緯、美達科技；另外，還有達航、鈺鎧、啟坤、濾能、正基待審議；其中鈺鎧已訂定在今天審議上櫃申請案。

振大環球今天以每股98元掛牌興櫃一般板，進典也在今天由興櫃戰略新板轉掛興櫃一般板。

振大環球振成立於1991年2月，主要經營業務是成衣服務設計製造及銷售，送件時資本額為5億9987萬元，主辦券商為福邦證券。

振大環球2020年營收45.6億元，稅前盈餘3.67億元，稅後盈餘2.76億元，EPS為5.51元。自結2021年前11月營收61.4億元，稅後盈餘達5.1億元，EPS為9.14元。

櫃買中心今天要審議的鈺鎧，主要從事電感研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商有永豐金證券及富邦綜合證券，申請時資本額3.35億元。

鈺鎧公司109年度營業收入為5.1億元，稅後淨利2934萬元，每股盈餘為0.87元。110年前3季營業收入5.42億元，稅後淨利4438萬元，每股盈餘為1.31元。（編輯：楊凱翔）1110126