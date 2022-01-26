經部推廣台灣精品辦公益活動 決選3案出爐

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（中央社記者梁珮綺台北26日電）經濟部今天公布「愛無界公益活動」3件最佳提案，分別來自菲律賓、紐西蘭及台灣，提案人用台灣精品投入偏鄉教育與醫療，或改善當地供電系統，每人可獲得1萬美元獎金，每案可獲15萬美元執行費。

經濟部國際貿易局鼓勵全球個人或團體發揮創意與巧思，運用台灣精品與服務落實永續發展及社會關懷，去年推動「愛無界公益活動」向全球徵件，共收到61國、781件提案，從中選出12件入圍。

貿易局今天下午舉辦公益提案決選記者會，由局長江文若公布最佳3件提案，她致詞時表示，經濟部推廣台灣精品邁入30年，去年首度與廠商合作舉辦公益活動，受到各國民眾熱烈支持與響應，短短2個月就收到781件提案。

江文若說，781件提案當中，逾一半來自新南向國家，代表政府的新南向政策奏效，深化當地民眾對台灣精品的認識與支持，盼讓台灣精品的精神在全世界遍地開花。

最佳3件提案分別為菲律賓行動教室巡迴偏鄉、紐西蘭毛利部落電力解決方案及台灣假牙健診及口腔健康服務行動車，江文若受訪時表示，提案人可獲獎金1萬美元，每案另有15萬美元執行費用。

江文若也表示，有些案子沒有入圍，但擁有良好的發想與創意，後續也會透過外館人員與提案人討論，看如何用其他方式落實。

菲律賓行動教室巡迴偏鄉起源於部分偏鄉缺乏資源，提案人盼能結合太陽能板打造行動式教學車，車內有筆電與網路，偏遠地區孩童能學習如何用電腦上網，打破城鄉差距。

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紐西蘭毛利部落電力解決方案，透過太陽能板在毛利部落建置綠能發電循環系統，解決部落常遇到電網不穩定情形；台灣假牙健診及口腔健康服務行動車以「行動醫療車」概念脫穎而出，提案人希望打造口腔照護行動車，在宜蘭南澳地區提供假牙健檢及口腔服務。

評審之一、中正大學教授朱柔若表示，她的評分標準是提案的可執行性、創新性、公益性以及與台灣精品的連結，重視提案者是不是讓台灣精品真的被看見、被知悉、被認同與被感謝。（編輯：張均懋）1110126