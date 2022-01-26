鴻海工業富聯砸219億元 贛州設點傳攻手機機構件

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海中國大陸子公司砸下人民幣50億元（約合新台幣219億元），投資新設贛州富聯精密科技。產業人士透露，贛州富聯精密科技可能從事智慧型手機機構件業務。

鴻海今天傍晚公告，中國大陸子公司河南裕展精密以人民幣50億元投資新設贛州富聯精密科技，持股比重100%。鴻海表示此次為長期投資。

鴻海集團旗下工業富聯也在中國上海證券交易所公布相關訊息，根據公開訊息和年報資料，河南裕展為工業富聯旗下子公司。

去年8月中旬中國媒體報導，工業富聯所屬iPEBG產品事業群主管一行人，拜會中國江西贛州經濟技術開發區，主要洽談智慧型手機機構件投資事宜；一行人考察當地標準廠房建設規模、廠房規格、建設進度、生活配套以及週邊環境等方面情況。

產業人士表示，CAA-iPEBG事業群原隸屬於鴻海集團A次集團，工業富聯成立後，iPEBG事業群成為旗下核心事業單位，iPEBG事業群主要在河南鄭州綜合保稅區設廠，主要設計生產製造iPhone精密機構件、智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。

根據資料，iPEBG事業群去年在台灣積極招募智能製造演算法、數據庫以及應用管理等專業工程師，也在中國華中和東北地區主要理工和科技大學，積極招募菁英幹部班。（編輯：黃國倫）1110126