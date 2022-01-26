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台股本週跌224.9點 貿易百貨類下挫8.68%最大

2022/1/26 19:16
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（中央社記者潘智義台北26日電）台灣證券交易所統計，今天台股收盤為17674.4點，較上週下跌224.9點，跌幅約1.26%，本週產業別指數全面走跌，其中以貿易百貨類指數下跌8.68%最大，通信網路類指數下跌0.24%最小。

證交所今天發布新聞稿指出，本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2715.35億元，占全體上市股票交易金額37.83%；航運類843.97億元、占11.76%；電子零組件類656.9億元、占9.15%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為光電類3.84%、航運類3.69%、化學工業類2.65%。

本週未含金融類指數下跌205.61點，跌幅約1.33%，未含電子類指數下跌240.61點，跌幅約1.23%，未含金融電子類指數下跌236.37點，跌幅約1.45%。

本週集中交易市場總成交金額7690.45億元，全體上市股票成交金額7177.23億元，股票成交量週轉率1.37%。

證交所統計，今年初開盤迄今共18個交易日，集中市場總成交金額5兆2579.74億元，市場日平均成交金額2921.1億元，股票成交量週轉率9.61%，股票日平均成交量週轉率為0.53%。

今天全體上市公司總市值新台幣54兆7975.06億元，較上週1月21日市值55兆5064.31億元減少7089.25億元，減幅約1.28%。（編輯：張均懋）1110126

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