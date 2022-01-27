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華航擴大貨運布局 14億美元再買4架777F貨機

2022/1/27 14:52
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（中央社記者蔡芃敏台北27日電）配合航網發展及市場脈動，華航董事會通過購入4架777F貨機，交易總額不超過14.092億美元，預計自明年開始交付。華航表示，屆時將為營運添動能，搶攻全球貨運商機。

華航今天公告，董事會臨時會通過新購4架波音777F貨機，每架交易金額不超過3.523億美元，交易總金額不超過14.092億美元。

華航為全球排名第5大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續規劃機隊引進計畫，藉此提升營運效益。

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華航說明，自2020年起陸續引進6架777F貨機，目前已交付3架。今年預計再交付2架、明年交付1架；本次新購買的4架777F貨機也將於明年開始陸續到位，2024年交付完畢，未來777F貨機機隊將達10架。

華航旗下共有18架747F及3架777F貨機，再加上搭配客機腹艙載貨，華航貨運去年營收締造佳績。華航表示，去年12月貨運營收新台幣154億元，改寫單月新高，且連續5個月衝破百億元關卡，華航去年貨運營收更突破1000億元。華航未來將持續衝刺貨運市場，預期新貨機陸續交付後，將為營運再添動能，搶攻全球貨運商機。（編輯：楊凱翔）1110127

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