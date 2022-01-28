農曆年前出貨淡季 海運運價連3週下跌

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（中央社記者蔡芃敏台北28日電）農曆春節將報到，亞洲出口貨量減少，運價連續3週下跌，其中以遠東至美東跌勢較重。法人分析，農曆年前為運輸淡季，工廠減少生產、出貨，致運價回檔。不過，在農曆年後將逐步復產，運價將止跌回升，並進入運輸旺季。

本週上海出口集裝箱運價指數（SCFI）至5010.36點，較上週下跌42.76點。其中，遠東到美東航線每40呎貨櫃（FEU）運價下跌352美元，至1萬985美元，跌勢較重；遠東到美西每FEU為7957美元，週跌19美元。

遠東到歐洲運價每20呎貨櫃（TEU）7780美元，較上週下跌3美元，遠東到地中海運價每TEU 7520美元，較上週下跌2美元。

法人指出，農曆年前為運輸淡季，因應長假報到，工廠減少生產、出貨，致運價回檔。不過，在農曆年後工廠將恢復出貨，依照往例運價將止跌回升，且進入旺季。

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此外，美國西岸港口營運商與碼頭工人即將進行勞資談判，市場擔憂若談判不順，恐引發罷工行動。法人表示，基於預期心理，許多業者已經提前回補庫存，運輸需求不減。

根據研調機構德魯里（Drewry）預測，今年船公司息稅前利潤有望達2000億美元，將較去年成長約100億美元，利潤率約37%。德魯里分析，預期主要航線長約看漲，將讓船公司今年獲利平穩。另外，塞港時間若持續，運價續居高檔，也將讓船公司維持高利潤。（編輯：趙蔚蘭）1110128