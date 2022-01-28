債券殖利率攀升 這檔債券ETF受益人數破萬

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）聯準會鷹派立場，引發市場震盪，債券部分雖緊縮政策帶動利率走揚，短期內對各類債券構成壓力，台灣發展債券ETF在市場積極推廣下，元大美債20年ETF為首檔受益人數超過萬人的債券ETF。

集保結算所統計，截至2022年1月14日台股首檔掛牌的元大美債20年ETF（00679B）受益人數突破萬人大關，今年來受益人數大幅增加2625人，來到10887人，而整體債券ETF受益人數也超過6萬人。

集保結算所統計，近期國內ETF受益人數強勁成長，債券ETF的人氣也不斷增加，整體債券ETF受益人數則成長到6.07萬人，至於整體債券ETF的資產規模在2022年1月19日已成長到新台幣1.3兆元，占整體上市櫃ETF的規模比重超過六成，是國內ETF最大的資產類型。

元大投信指出，正值台灣債券ETF發展滿五週年，元大美債20年ETF為首檔發行的債券ETF，受益人數衝破萬人大關別具意義；主要由於ETF的便捷性，讓投資人立足台股就能參與全球債市，資產配置的觀念受到關注。傳統的資產配置觀念，普遍以股票搭配債券，國內大型機構如壽險、銀行等也普遍遵循此原則。

元大投信表示，元大美債20年ETF在2017年1月掛牌上市，根據集保結算所資料顯示，2021年底受益人已成長到8262人，今年來債市震盪，但在升息預期下，投資人預期未來債券殖利率將走高，資金反而積極布局債券ETF，推升元大美債20年ETF短短兩週受益人增加2625人，成為首檔受益人數超過1萬人的債券ETF，受益人數占整體債券ETF的受益人將近兩成。

觀察近期債券市場表現，根環球高收益債券型產品經理黃百嵩表示，受到升息預期增溫影響，推升美國十年期債券殖利率飆高衝擊近期債市表現，連帶讓整體債券基金的買氣蒙塵。不過，在過去兩次聯準會啟動升息期間（2004年6月與2015年12月），雖短線雖震盪但之後半年普遍重回漲升趨勢，且多頭行情維持近2年，顯示近期波動反而提供投資人分批布局契機。

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凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，債券部分雖緊縮政策帶動利率走揚，短期內對各類債券構成壓力，但過往經驗顯示當貨幣政策藍圖明朗後利率走勢可望趨緩。若景氣持續處於擴張期，現階段企業的信用風險並無明顯攀升，可留意因震盪產生的信用債投資機會，相對看好具相對投資價值高收益公司債及美元新興企業債。

瀚亞投資指出，2022年全球債券市場持續面臨挑戰，貨幣政策正常化勢在必行，預期資金追求較高收益需求仍不變，波動度將增加，因此靈活可調整且分散的策略模式，將會是年後債券投資重點。（編輯：黃國倫）1110128