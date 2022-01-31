美股1月最後交易日指期小跌 月線走勢近2年最差

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（中央社紐約30日綜合外電報導）投資人迎來美股今年1月最後交易日，基準指數期貨微幅下跌，標準普爾500指數本月走勢疲弱不振，恐成為2020年3月迄今最差月線格局。

根據財經媒體CNBC，道瓊工業指數期貨下跌約80點，標普500指數期貨下挫0.25%，那斯達克100指數期貨下滑0.35%。

今年1月美股月線走勢低迷，投資人在擔憂通貨膨脹、供應鏈問題和美國聯邦準備理事會（Fed）即將升息下，標普500指數邁向COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發導致2020年3月股市崩跌以來的最差月線格局。

標普500指數現在接近修正階段，自本月高點拉回8%以上，1月累跌7%。

道瓊工業指數本月累跌4.4%，也朝向2020年3月迄今最大的1月跌幅邁進。

那斯達克指數自去年11月創下的歷史最高收盤紀錄已拉回約15%，目前也走向2008年10月至今最差單月表現，以及歷來最難看1月走勢，1月累跌12%。

此外，小型股指標羅素2000指數已邁入空頭市場。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110131