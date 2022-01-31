更多編輯台推薦新聞：
壽山台灣獼猴壓力太大成「白猴」 人類餵食是元凶
生活

壽山台灣獼猴壓力太大成「白猴」 人類餵食是元凶

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
地方

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
美國股市
新聞專題
美國股市1/300

美股1月最後交易日指期小跌 月線走勢近2年最差

2022/1/31 10:43（1/31 11:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國華爾街銅牛。（中央社檔案照片）
圖為美國華爾街銅牛。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約30日綜合外電報導）投資人迎來美股今年1月最後交易日，基準指數期貨微幅下跌，標準普爾500指數本月走勢疲弱不振，恐成為2020年3月迄今最差月線格局。

根據財經媒體CNBC，道瓊工業指數期貨下跌約80點，標普500指數期貨下挫0.25%，那斯達克100指數期貨下滑0.35%。

今年1月美股月線走勢低迷，投資人在擔憂通貨膨脹、供應鏈問題和美國聯邦準備理事會（Fed）即將升息下，標普500指數邁向COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發導致2020年3月股市崩跌以來的最差月線格局。

標普500指數現在接近修正階段，自本月高點拉回8%以上，1月累跌7%。

道瓊工業指數本月累跌4.4%，也朝向2020年3月迄今最大的1月跌幅邁進。

那斯達克指數自去年11月創下的歷史最高收盤紀錄已拉回約15%，目前也走向2008年10月至今最差單月表現，以及歷來最難看1月走勢，1月累跌12%。

此外，小型股指標羅素2000指數已邁入空頭市場。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110131

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀