一本60年前經典著作 讓黃天牧決心力推企業永續

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（中央社記者謝方娪台北1日電）「春眠不覺曉，處處聞啼鳥」，金管會主委黃天牧說，這是大家耳熟能詳的唐詩，但是當有朝一日不再有蟲鳴鳥叫，恐怕是不重視環保永續所付出的代價；一本經典著作「寂靜的春天」傳達與自然共享理念，60年前的呼籲，如今逐漸成為政策精神。

黃天牧上任主委一職1年半時間，任內除了創下金融業裁罰金額新高，積極整頓金融業弊端，同時積極推動金融業接軌國際法規。

私底下的黃天牧，溫文儒雅、謙和有禮，喜愛讀書，也很愛買書；曾說過家中最好的家具就是書櫃，一牆書成最佳裝飾。

過年期間，他特別推薦一本60年前的經典著作：美國生物學家瑞秋卡森（Rachel Carson）於1962年出版的「寂靜的春天」（Silent Spring），探究殺蟲劑、除草劑等化學物質導致環境的萬物死寂。

黃天牧表示，其實早在這本書出版前，卡森1944年就投稿雜誌過，不過當時沒有一家雜誌願意刊登。

他解釋說，當年是DDT應用曾獲頒諾貝爾獎、政府倡導使用殺蟲劑、科學萬能與商業利益掛帥的年代，撰寫這樣一本顛覆人們認知的書籍，需要的不僅是豐富資料蒐集與深入論證研究，更需要過人毅力和道德勇氣。

黃天牧舉例書中提到案例，例如在抑制日本麗金龜擴散上，美國有的州噴灑殺蟲劑，導致鳥獸中毒死亡或失去繁衍能力；有的州是引入土蜂或細菌，利用生態體系相生相剋的力量達到效果。

黃天牧指出，或許正是卡森溫和但堅定傳達「化學戰爭無法戰勝大自然，唯有共享地球才是永久解決之道」的理念，才能引起廣大迴響，促成各國陸續限制使用DDT等殺蟲劑及成立環境保護專責部門，更催生「世界地球日」與大規模環保運動。

他表示，今年是壬寅年，「寂靜的春天」出版於上一個壬寅年、時隔整整60年，化學農藥的使用已較為克制，只是環境永續面臨更多挑戰。

黃天牧進一步點出，「春眠不覺曉，處處聞啼鳥」是大家耳熟能詳的唐詩，但如果有朝一日，春天的早晨寂然無聲，燕子與黃鶯不再爭鳴，田野和樹林悄無聲息，會是什麼情景？

黃天牧在許多場合早已提到永續重要性，他曾透露，自己抓包一家金融業的CSR（企業社會責任）報告，是找顧問公司代筆；他強調，不論是CSR或ESG（環境、社會、公司治理），不應該被企業拿來做形象包裝。

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近年金管會積極推動永續政策，包括強化氣候風險及ESG相關資訊揭露、推動綠色債券等永續金融商品，近期再規劃上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程等，在在反映黃天牧重視永續精神，並且探討如何落實、接地氣。

黃天牧認為，台灣傳統文化的24節氣，是以順天應時為本旨，因此推薦大家或許可以一讀「寂靜的春天」，以謙卑的心尊重並感謝大自然中萬物的平衡，才能世世代代笑看「早鶯爭暖樹，新燕啄春泥」。（編輯：郭無患）1110201