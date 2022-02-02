臉書谷歌也找他推薦 29歲江緯宸用理工腦袋打感性牌

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芯符（Giftpack）運用AI技術打造推薦禮物平台，從320萬種禮物中，最後挑出5件給客戶決定，為企業解決送禮難題，包括美國臉書、谷歌都是其客戶。（Giftpack提供）中央社記者蘇思云傳真 111年2月2日

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（中央社記者蘇思云台北2日電）俗話說，送禮要送到心坎裡，但企業送禮常傷透採購腦筋。現年29歲的江緯宸，運用AI成立禮品推薦平台，不像國內創業家選擇以台灣為起點，他一開始就鎖定美國，順利打入臉書、谷歌等企業，成為跨國企業禮品顧問。

芯符（Giftpack）執行長暨創辦人江緯宸視訊接受中央社專訪當天，他人還在韓國推廣業務，僅29歲年紀，已是創業豐富的老闆。

芯符賣點在於使用人工智慧推薦系統，從320萬種禮物中，挑出5件給客戶最後拍板，這套為企業挑選給員工或客戶禮物，看似簡單經營模式，但禮物要挑得好，必須同時滿足送禮與收禮者，理性的人工智慧提供感性訴求，著實一大挑戰。

江緯宸解釋，AI推薦本質是透過資料庫、眾多分類去推估機率。他以自己為例，生活在美國紐約的執行長、29歲、台灣人、一天工作16小時，「AI會『猜』可能有8成機率喜歡實用性的禮物」。

理論上，當數據資料愈多、AI猜中的機率就會愈高，所以當芯符接到訂單後，首先會先請收禮者填寫問卷，詢問喜好類別等，藉此拿到第一手訊息。

另一種管道，則是分析顧客提供的收禮者資訊以及所有公開資料，包括臉書、IG貼文等，系統最後從320萬件禮物推薦5項禮品；系統運作至今，用戶滿意度都在9成以上。

●日本送禮需繫上黃絲帶 全球禮品文化眉角多

不僅是客製化，有時候必須參考各地民情與風俗，江緯宸就說，如果送禮對象是顧客老闆，包裝緞帶如果沒用黃色，就是沒展現出最高的敬意，這是日本文化一環，也是送禮「眉角」所在。

江緯宸自身觀察到，亞洲人比較喜歡可分享的禮物，像是食物，歐美地區則明顯偏好個人用品。美國也有地區差異，西岸偏好戶外旅行產品，近期最夯的是Airbnb禮物卡，東岸則以室內活動居多，像健身器材、DIY禮物或是線上學習課程等。

因此，芯符團隊成員必須要收集全球送禮文化，並歸納建立文化資料庫，再餵給AI學習。

Giftpack企業送禮業務上線1年半來，已送出4到5萬件禮物，客戶分布以北美75%為大宗、歐洲24%、亞洲1%，已服務超過78個國家，企業帳戶達1088個。

看似一帆風順，其實芯符曾一度裁員規模達到3/4，近乎瀕臨倒閉命運。

2016年成立的Giftpack原本專攻C2C市場，直到2020年疫情爆發，營業額宛如墜谷般瞬間下滑95%。

●疫情衝擊營收懸崖式下墜 危機意外成轉機

江緯宸回憶，疫情不僅衝擊供應鏈，也讓公司過去的採購、包裝流程更為困難，當時是客戶群包括美國臉書、美國谷歌提出轉換成企業送禮，切入B2B市場，促使團隊開始思考轉型。

他坦言，團隊當時不確定轉型方向是否正確，直到美國市場反應不錯，也陸續收到歐洲企業詢問，1筆訂單就願意砸下100萬美元，才慢慢在2020年中確立B2B業務，同時不再碰實體物流管理，改為專注在軟體服務。

目前Giftpack員工有11人，約一半是台灣人。江緯宸認為疫情成為AI科技最好的加速器，看好今年業績持續成長，持續耕耘美國、歐洲與澳洲市場，規劃明年1月啟動A輪募資。

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江緯宸表示，Giftpack希望翻轉更多人的認知，讓送禮也很有溫度，以業務最大宗的員工送禮為例，高階主管相對缺少時間陪伴家人，Giftpack曾送出木製的世界地圖給高階主管，「禮物像是給一個機會，讓他有機會實踐過去想做、但沒做的事情」，如果跟家人一起出遊，就可以在地圖釘上合照。

Giftpack也送過手作課程、去慈善組織做義工等服務，作為給資深員工的退休禮物。江緯宸說，很多人回饋提到，禮物讓他們印象深刻、也有機會跨出退休生活的第一步；「那一刻我覺得我們不只是做軟體而已，而是真的帶來一些改變。」（編輯：潘羿菁）1110202