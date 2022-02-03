班加羅爾台商會成立 陳木騰出任會長

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（中央社記者林行健新德里3日專電）班加羅爾地區台灣商會日前正式成立，由固緯電子印度分公司總經理陳木騰擔任首屆會長，成為印度繼德里、孟買之後的第3個台商組織。

班加羅爾地區台灣商會簡稱班城台商會，於2月1日正式成立，目前有5個會員，包括公司及個人，由旅印度已3年多的陳木騰獲選為首屆會長。

陳木騰表示，商會成立的日子適逢農曆春節，希望帶來新年新氣象、大吉大利的好彩頭。

他介紹，商會成立目的是為加強台商聯繫與交流、為台灣印度關係搭建橋樑，以及為有意來印度發展的台商提供稅務資訊、營運經驗分享等。此外，商會也會為地方弱勢族群提供賑濟、義診等服務。

2019年首度踏上印度土地的陳木騰，歡迎台商到班加羅爾投資，並建議台商在進軍印度之前，透過商會、熟悉的友人，充分瞭解印度投資規定。

班加羅爾市（Bangalore）位於印度南部，人口逾1000萬，是印度科技及新創產業重鎮，有「印度矽谷」之稱，包括英特爾（Intel）、國際商業機器（IBM）與三星等國際企業都有在此設立據點或研發中心。

根據新南向政策專網，除了班城台商會之外，目前在印度的台商組織還有：德里台灣商會和孟買台灣商會。

目前在印度營運的台資廠商約有120家，投資金額逾11億1000萬美元，分布在德里、孟買、班加羅爾、清奈和阿默達巴德（Ahmadabad ）等地區，主要產業包括電機電子、鋼鐵、製鞋、醫療器材、資通訊等。（編輯：高照芬）1110203