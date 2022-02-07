更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

集邦：電視面板報價2月跌勢收斂 顯示器、筆電擴大

2022/2/7 19:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北7日電）集邦科技（TrendForce）今天公布2月上旬面板報價，並預期電視面板價格跌勢2月有機會逐步收斂，但液晶顯示器、筆記型電腦面板跌勢可能放大。

TrendForce研究副總經理范博毓接受電訪表示，除了需求逐步回穩的小尺寸電視面板跌勢收斂至1美元以內外，中大尺寸電視面板跌勢也都有機會往10美元以內收斂。

他評估，資訊電子（IT）面板價格因供給持續擴大，加上需求端進入淡季調節狀態，跌勢有擴大跡象。以筆電面板而言，較低階的高清（HD）TN規格面板跌勢約在1.8至2美元，全高清（FHD）IPS規格面板跌勢則約落在1.4至1.6美元，都較1月跌勢放大。

以液晶顯示器（Monitor）面板來看，2月整體跌勢較1月擴大，平均下跌約在3美元上下。

集邦調查，2月上旬電視面板報價，65吋每片均價182美元，較1月下旬下跌3美元，跌幅1.6%，較1月上旬下跌10美元，跌幅5.2%；55吋每片均價111美元，較1月下旬下跌1美元，跌幅0.89%，較1月上旬下跌4美元，跌幅3.4%。

在電視面板43吋及32吋部分，每片平均報價74美元及40美元，均與1月下旬持平，但較1月上旬下跌1美元，跌幅分別為1.33%及2.43%。

液晶顯示器面板部分，2月上旬報價27吋每片均價88.7美元、23.8吋79.6美元、21.5吋65.8美元，均較1月下旬下跌1美元。

筆記型電腦面板方面，2月上旬17.3吋報價54.8美元、15.6吋60.9美元、14吋42.9美元、11.6吋34.5美元，下跌0.6至0.9美元，跌勢仍持續，集邦預期2月跌勢可能放大。（編輯：張良知）1110207

延伸閱讀
集邦：1月電視面板報價跌勢收斂 筆電面板走跌面板報價走跌 集邦：疫情帶動的需求熱潮消退
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族