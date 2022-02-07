集邦：電視面板報價2月跌勢收斂 顯示器、筆電擴大

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（中央社記者潘智義台北7日電）集邦科技（TrendForce）今天公布2月上旬面板報價，並預期電視面板價格跌勢2月有機會逐步收斂，但液晶顯示器、筆記型電腦面板跌勢可能放大。

TrendForce研究副總經理范博毓接受電訪表示，除了需求逐步回穩的小尺寸電視面板跌勢收斂至1美元以內外，中大尺寸電視面板跌勢也都有機會往10美元以內收斂。

他評估，資訊電子（IT）面板價格因供給持續擴大，加上需求端進入淡季調節狀態，跌勢有擴大跡象。以筆電面板而言，較低階的高清（HD）TN規格面板跌勢約在1.8至2美元，全高清（FHD）IPS規格面板跌勢則約落在1.4至1.6美元，都較1月跌勢放大。

以液晶顯示器（Monitor）面板來看，2月整體跌勢較1月擴大，平均下跌約在3美元上下。

集邦調查，2月上旬電視面板報價，65吋每片均價182美元，較1月下旬下跌3美元，跌幅1.6%，較1月上旬下跌10美元，跌幅5.2%；55吋每片均價111美元，較1月下旬下跌1美元，跌幅0.89%，較1月上旬下跌4美元，跌幅3.4%。

在電視面板43吋及32吋部分，每片平均報價74美元及40美元，均與1月下旬持平，但較1月上旬下跌1美元，跌幅分別為1.33%及2.43%。

液晶顯示器面板部分，2月上旬報價27吋每片均價88.7美元、23.8吋79.6美元、21.5吋65.8美元，均較1月下旬下跌1美元。

筆記型電腦面板方面，2月上旬17.3吋報價54.8美元、15.6吋60.9美元、14吋42.9美元、11.6吋34.5美元，下跌0.6至0.9美元，跌勢仍持續，集邦預期2月跌勢可能放大。（編輯：張良知）1110207