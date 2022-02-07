聯準會吹升息號 銀行業者建議逢低布局美元

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（中央社記者謝方娪台北7日電）在高通膨壓力下，美國聯準會（Fed）最快3月啟動升息，將帶動美元轉強，銀行業者建議，投資人可趁美元匯率處於相對低點時分批布局，讓資金存放美元帳戶短期停泊，為將來投資保留彈性。

在Fed醞釀升息、通膨疑慮升溫及全球供應鏈瓶頸短期難解等議題干擾下，市場波動性高，銀行業者建議民眾除了關注科技創新、氣候變遷及稀缺資源等全球長期發展趨勢外，可趁美元匯率處於相對低點時分批布局，搭配短期優利定存，讓資金在趨勢觀察期間仍可持續創造收益。

變種病毒Omicron擴散快速加上全球供應鏈瓶頸，引發物價飆漲、通膨疑慮升溫，美國去年12月消費者物價指數較去年同期大增7%，創近40年新高，為抑制通膨，Fed已釋出明確鷹派訊息，將帶動美元與其他貨幣利差擴大，引導資金流入利息較高的美元。

台北富邦銀行指出，受惠全球經濟持續擴張及企業獲利溫和成長支撐，美元有機會延續強勁走勢，同時美元計價的投資標的為市場主流，持有美元後續投資運用空間較廣，在通膨疑慮和市場波動難以掌握等情況下，建議風險偏好較低的投資人將資金存放在美元帳戶進行短期停泊，先讓利息穩穩入袋，待趨勢更明確後再進行投資決策，更能確保資產穩健增值。

上海商業銀行也表示，根據Fed發布2021年12月會議紀要，在通膨居高不下、就業市場緊俏情況下，Fed可能會比預期更早調升利率；建議投資人先為美元走強作準備，隨近期年終獎金入袋，投資人尋找投資標的時可逢低增加美元部位，分批布局。

因應美元長期看強趨勢顯現，各銀行趁勢推出美元優利方案，根據北富銀「虎利好康」美元優利方案，在營業時間透過富邦行動銀行「美元優利」專區，以新台幣活儲帳戶換匯轉存辦理美元定存，享1個月年息1%優惠利率，再享換匯3分優惠；上海商銀今天則推出「美元快閃紅包專案」，須在網路以新台幣或其他外幣換匯轉存，存期兩週享5%優惠利率。（編輯：趙蔚蘭）1110207