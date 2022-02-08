航運股躍盤面亮點 航空、貨櫃齊漲

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（中央社記者蔡芃敏台北8日電）航運股續居盤面焦點，吸納台股約25%資金。受惠運價上漲題材、法人調升目標價，航空雙雄股價走揚，貨櫃三雄則坐擁高殖利率、落後補漲題材，股價表現強勢。

航運族群今天續居盤面焦點，運輸股資金比重約25%，指數漲勢居冠，類股漲幅逾5%。

觀察上市熱門交易前5名，除元大台灣50反一外，其他均為航運股。盤中有多筆百張買單敲進航空雙雄，華航成交量位居第一，漲逾4%至26.75元；長榮航至28元，上漲6%。

根據國際航空運輸協會（IATA）預測，今年年全球航空貨量需求將較2019年、疫情前成長13.2%，估需求可保持穩定增長。

長榮航貨機達8架，華航旗下有21架貨機，華航日前宣布購入4架777F貨機，將於明年開始陸續到位，2024年交付完畢，將為營運再添動能。

航空雙雄長榮航、華航將持續衝刺貨運，看好今年市場仍供不應求，加上海運塞港問題持續，海轉空需求仍高，運價有望維持高檔。

貨櫃三雄也延續昨天強勢表現，均有7%以上漲勢，長榮盤中股價高點至133.50元，站上月線約128.4元；陽明高點116.50元，萬海漲勢最猛，一度漲停至178元。（編輯：楊凱翔）1110208