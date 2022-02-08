聯強看好資訊產品需求 今年拚擴大市占

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（中央社記者吳家豪台北8日電）亞太地區最大3C通路商聯強去年營收達新台幣4094億元、年增22%，創歷史新高。聯強今天表示，後疫情時代資訊產品成為剛性需求的趨勢不變，將深化與客戶合作、擴大市占，看好今年營收將再成長。

聯強在官網發布新聞資料指出，集團從2018年起推動精實敏捷計畫，加速清整不健康的業務項目，強化產品組合與優化業績品質；同時持續投入數位轉型，運用人工智慧（AI）大數據分析，提升商務運作效率，增進運作流程自動化的程度，藉此掌握供應鏈服務需求並迅速回應。

聯強表示，去年起大力推動營運管理服務平台（MSP），讓上下游資訊即時、透明，並依據不同的業務型態與需求，提供量身訂做服務，使得品牌原廠與通路客戶都擴大與聯強的合作，帶動聯強營收持續創高。

從區域角度來看，聯強各事業單位在2021年都有不錯表現，尤其澳紐、印尼、台灣資訊與元件業務都創歷史新高，其中印尼、台灣資訊與元件業務年增超過3成。中國大陸事業近年致力調整營運體質，去年營收為2018年以來新高，年增近3成。

展望2022年，聯強表示，雖然整體經濟環境有諸多變數，但後疫情時代資訊產品成為剛性需求的趨勢不變；各國政府在防疫的同時，也全力提振經濟活動，讓商業環境持續熱絡。

此外，聯強加速布局營運管理服務平台，並推動為VIP夥伴量身訂做的服務，都有助深化與上下游客戶的合作、擴大市占，聯強看好2022年營收表現可望再躍進。（編輯：趙蔚蘭）1110208