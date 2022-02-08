台股尾盤壓低 法人：盼隨美股拚續強

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（中央社記者江明晏台北8日電）台股今天尾盤壓低，「萬八」關卡得而復失，法人指出，若美股表現暢旺，台股就有續強條件，長假前諸多不確定性已消失，有助近日台股重回基本面，估短線區間為17700點至18200點。

台股今天早盤大漲逾百點，衝上「萬八」關卡，但終場僅上漲66.26點，收在17966.56點，漲幅0.37%，成交值新台幣3132.18億元。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，台股今天延續昨日開紅盤的漲勢，盤中指數上漲逾百點，尾盤台積電走低，但上漲家數仍多，顯示台股結構健康。

展望後續，他表示，未來盼有題材主流股如電動車、IC設計、傳產航運等族群持續帶動，若美股表現依然暢旺，台股就有續強的條件，並盡快消化外資近期賣壓。

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分析師指出，台股今天尾盤壓低，台積電翻黑，拖累指數失守「萬八」關卡，推估是因指數技術面接近18200點，上方有壓力，承接買盤力量薄弱，外資調節權值股降溫。

他進一步表示，農曆長假結束，加上1月歐美等央行會議落幕，原本長假前諸多不確定性多已消失，有助於近日盤面重回基本面，短線區間觀察為17700點至18200點，由於年前不少績優股出現超跌狀況，待業績、法說等訊息釋出後，有望上演反彈走勢，也要觀察外資何時轉賣為買，將是短線上重要指標。（編輯：黃國倫）1110208